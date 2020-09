Ametlikult on Meeli Altmõisa juhataja olnud 2011. aastast, kuid ta on algusest peale kogu külalistemaja tegevust suunanud. Meeli köögitöö piirdus algul vaid mõne marja või tillioksa toidule lisamisega, kuid viis aastat tagasi sattus ta juhuse tahtel ise kööki. Selleks ajaks oli Meeli jõudnud koka kõrvalt vajalikke töövõtteid ja muud olulist omandada, kuid taipas kohe, et tal on vaja minna edasi õppima. „Kui Haapsalu kutsehariduskeskuses avati tsükliõpe koka erialal, siis läksin kohe sinna. Üks asi on retsepti järgi süüa teha, seda oskavad kõik, aga kasulik on teada professionaalseid võtteid, sest pärast on elu lihtsam ja kvaliteet ühtlasem. Heaks teeb restorani köögi just võime alati sama tasemega toitu pakkuda.”

LP lugejatega jagab Meeli kolme hooajaretsepti, mis on Altmõisa külalistele alati mokka mööda.