Riina Hein: naised pole loodud vaid lapsi kasvatama. Igaühel on õigus oma elule

Kohtusime Riina Heinaga (64) intervjuuks viimati kaheksa aastat tagasi, kui sajandi filmipeol Tartus anti Riinale üle väärikas auhind – Eesti rahvas hääletas Raja Teele koos Arno Taliga eelmise sajandi filmipaariks. Alates 1969. aastast on Riina Heina elu möödunud rahva palava armastuse saatel – ta on olnud iga pere armastatud liige, meie oma Raja Teele, kelleta mitu põlvkonda ei kujuta oma lapse- ega nooruspõlve ette. Mõistagi vajutab 13-aastasele osaks saav tuntus ja vastutus elule omamoodi pitseri. Riina võib pikalt rääkida, kuidas teda on kuraasikuse poolest tuntud Teelega samastatud ja siis imestatud, et ta polegi üldse selline, nagu võiks filmi põhjal eeldada.

Kui Riinaga kaheksa aastat hiljem uuesti intervjuuks kohtume, poleks vahepealseid aastaid nagu olnudki. Ta on sama energiline, sama heas vormis, sama säravate silmade ja veel säravamate plaanidega, mida kõike võiks elus veel teha. Argentiina restoranis (see pole juhuslik valik, sest Riinale meeldib tantsida Argentiina tangot!) rütmika muusika saatel elavalt vesteldes me ei märkagi, et tunnid mööduvad linnulennul. Riina tellib algatuseks kuuma vett ja jäätükke, millega see kehatemperatuurini tempida, et enne sööki sisikond sooja veega n-ö üles äratada. Ta manitseb mind õigesti istuma, ise tühjas restoranisaalis mulle õiget kehahoidu ette näidates, ja õigesti õlgu lõõgastama – püsti seistes õlaringe tehes – ning meie vestlus võib alata.