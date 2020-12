TalTechi äritudeng Juhan Loorits (20) hakkas hobikorras jalatseid disainima 2018. aastal. Ta oli Tartu Lõunakeskuses märganud üht noortekampa, kes kandsid kõik täpselt samasuguseid jalanõusid. „Tundsin, et kuidagi imelik on, et keegi isegi ei proovi erineda,” meenutab ta. Paar päeva hiljem jäi talle silma YouTube’i video, milles üks kunstnik tegi NBA korvpallurite tossudele omapäraseid disaine. Joonistamishuvilisele Juhanile tundus see jõukohasena.