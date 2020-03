Nagu jaanipäev ja jõulud korraga

Pärast mitu korda tekkinud ostupaanikat on inimesed lõpuks rahunenud, kinnitab toidupoe juhataja Maire Saar.

Kui Torupilli Selveri juhataja Maire Saar 13. märtsi hommikul kauplusse tööle läks, oli imestamist palju. Eelmisel päeval välja kuulutatud eriolukord oli inimesed poodidesse kihutanud, toitu ja esmatarbekaupu osteti kuhjades, nii et kärud ägasid. Riiulid tühjenesid nii kärmelt, et teenindajatel ei olnud mõtet nende täitmisele aega kulutadagi: kaup pandi lihtsalt kiiresti välja alustega, millelt see sama kiiresti kadus.

Pika staažiga teenindaja ütleb, et ei ole oma karjääri jooksul säärast pilti veel näinud. „Selline tunne oli, nagu jõudnuks jaanipäev ja jõulud korraga kätte – täielik ostuhullus! Või tegelikult ei olnud see isegi hullus, vaid paanika.”

Mõni päev hiljem tabas poode taas hullus, kuna sotsiaalmeedias oli hakanud levima info, nagu pandaks Tallinn lukku ja poodides alkohol suure tabaluku taha. „See oli nagu telefonimäng,” meenutab Saar. „Olin sel päeval saalis ja kuulsin pealt, kuidas kellelegi helistati ja öeldi, et Tallinn ja Harjumaa lähevad kinni. Need, kes ümberringi uudist kuulsid, langesid näost ära. Sellele järgnes suur ostmine. Jälgisin puuviljaosakonnas, kuidas inimesed ladusid mõtlematult kaupa korvi lihtsalt selleks, et midagi osta. Paanika kestis umbes kella nelja või viieni, mil algas pressikonverents, kus kinnitati, et mingit kinnipanekut ei tule.”