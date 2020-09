Neli aastat tagasi Endla teatriga liitunud ja pealinnast Pärnusse kolinud Saara Nüganen (28) vaatab melanhoolsel pilgul mere poole. On palav augustikuu päev ja Pärnu ootamatult tühjavõitu rannas lustivad hooaja viimased suvitajad, kel on olnud õnne keset kolmapäeva pärastlõunat õigel ajal õiges kohas olla, et seda luksust nautida.

Kui temaga Pärnu rannas kohtume, valmistub Saara oma näitlejakarjääri esimese koduteatriga hüvasti jätma ja Tartusse kolima. Kuigi Endlas näeb teda külalisena ka sel sügisel, saab Saara uueks mänguplatsiks Vanemuise teatri lava.

Kui tüütu see sinu jaoks on, et saadakse kokku Saara Nüganeniga, aga siis tulevad jutuks ikka vanemad Elmo Nüganen ja Anne Reemann?

Väga tüütu, ütlen ausalt! Ma isegi ei hakka tegema nägu, et ei ole tüütu. Aga ma olen sellega arvestanud, et iga kord, kui midagi tahetakse teada, siis eelkõige tahetakse teada, mida mu vanemad asjast arvavad. See on tüütu, aga paratamatu.

Näitlejate ja üldse avalikul areenil tegutsevate vanemate lastega on sageli nii, et minnakse kaht teed pidi: kas vaadatakse selle positsiooni valu ja liigutakse täiesti teises suunas või nähakse võlu ja võetakse sama tee ette. Kas sina siis nägid seda elukutset rohkem heas valguses?

Jah, eks nad ju püüdnud ka rääkida, et see on raske. Ja ma ju nägin ka, et on raske. Aga ega nad seda suutnud ikka peita, kui väga nad ise teatrit ja seda elukutset armastavad. Selle ma ju nägin läbi, kuigi nad ei rääkinud sellest kunagi. Nad ei oleks ju seda tööd nii pikalt teinud, kui nad mõlemad nii palavalt ja mingis mõttes tingimusteta seda ala ei armastaks. See kaalus üles need raskused.

Kui sulle räägiti kodus teatritöö raskustest, siis mille eest vanemad sind hoiatasid?

Minu ema hoiatas mind kõige rohkem selle eest, et kui oled näitleja, siis sa ei tee endale ise tööd, ei vali endale tööd. Sa oled mingis mõttes ikkagi tuulte ja lavastajate lükata-tõmmata. Ja nii ka on. Ta hoiatas, et peab tegema väga palju asju, mida ei taha teha. Ja teise külje pealt, et sa pead kogu aeg endaga tegelema ja kõik võivad sust arvata midagi ja kõik arvavadki midagi.

Enesekindlust hoida selle juures on hirmus raske. Mingis mõttes on meie töö natuke nagu prostitutsioon: sa lähed lavale ja kõik võivad arvata, mida tahavad. Nad võivad sind armastada, vihata, natuke nagu ära kasutada, aga sa viid oma naha turule ja pead kõigega arvestama.