Eesti lugejatel on Sofi Oksaneniga eriline suhe. Eesti ajalugu on suuresti tänu Oksaneni loomingule laia maailma jõudnud ja arutlusasjaks saanud. Soomes pinnitakse Oksaneni tema eesti päritolu ema pärast ühtelugu, kas ta peab end eestlaseks või soomlaseks. Neil, kes on kuulnud ilmakuulsat kirjanikku söögilauas hapukoort nõudmas, on asi kohemaid selge: eestlane, kes see teine üldse hapukoort sööb!

Loomulikult tuleb Oksaneniga juttu Eesti poliitikast, sest teravapilgulise kolumnistina on Oksanen siinse arenguga suurepäraselt kursis. Eesti ees seisab pärast viimase valitsuse moodustamist tema arvates lihtne küsimus: „Eesti peab otsustama, kas ta tahab kuuluda ida- või lääneriikide hulka. Kui minna lääneriikidele omase arengu vastu, siis kuulutakse itta. Aga niipalju kui mina tean, ei tunne Eesti end itta kuuluvana.” „Oli aeg, kui Eestit peeti peaaegu Põhjamaaks."