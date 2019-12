Staar sureb, põlvkonna mälestused jäävad

Marie Fredriksson avaldas elu jooksul kaheksa sooloalbumit, millest mitu olid Skandinaavias populaarsed, kuid kahtlemata seostub ta enamikule peamiselt ansambliga Roxette.

Tuleb üles tunnistada isiklik vaatenurk, sest puhtjuhuslikult on need muu hulgas ka minu teismeliseaastad. Kuigi kuulasin teismelise kombel väga erinevat muusikat tohututes kogustes, siis olen võrdlemisi kindel, et ma ei kuulanud just neil aastatel ühtegi teist bändi sama palju. Roxette ja Marie Fredrikssoni hääl muutus meie kodu tapeediks 1991. aasta albumiga „Joyride”. Sellele järgnesid Lasnamäe putkadest 20 krooni eest ostetud Poola piraatkassetid firmadelt Takt ja EuroStar. Kui isa tõi Soomest talvel 1993 albumi „Tourism” originaalkasseti, siis helistasin uudise teatamiseks mitmele klassikaaslasele. „Valetad,” nentis üks kuivalt ja esitas kontrollküsimusi. „Okei, laenata saad?