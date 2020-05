Rabarbrihooaeg on täies hoos

Kevadine rabarber on alati oodatud. Oma hapu maitse tõttu on see ideaalne nii soolastes toitudes (näiteks lihamarinaadis) kui ka dessertides alustades keeksidest, kookidest ja tortidest lõpetades rullbiskviitide ja keedistega.