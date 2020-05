Tagasi kontorisse? Tänan, ei!

If Kindlustus korraldas hiljuti oma Baltimaade üksustes küsitluse. Umbes tuhandepealiselt kollektiivilt uuriti, kus nad eelistaksid edaspidi töötada. Kõigepealt selgus, et inimesi kõnetab see teema tugevalt ja nad on kaasa rääkimisest väga huvitatud. Juba mõne päevaga vastas uuringu küsimustele pea kogu töötajaskond. Teiseks tuli küsitlusest esile see, mida mõnigi juht on kahtlustanud: Eesti töötajatest soovis kohe kontorisse tagasi tulla vaid 13%, üle poolte eelistaks võimaluse korral mitte naasta enne septembrit.

