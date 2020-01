"Tuttav nägi mu triiki puuvilju täis ostukäru ja küsis, kas olen loomaaeda talitajaks läinud"

Kirikliku paastu ajal loobutakse kindlaks ajaks traditsiooniliselt liha- ja piimatoodetest, tihti ka munadest, süües eeskätt köögivilja ja kala. Paastuaeg annab võimaluse puhastada keha kergema toiduga ja tihti seotakse see ka meelelahutusest loobumisega. Paastuda võib tervest toiduainete rühmast, aga ka lihtsalt mõnest konkreetsest toiduainest, samuti võib virgutada meeli rahulikuma ja tervislikuma elustiiliga. Lühidalt öeldes on see otsekui keha ja vaimu taaskäivitus.

Fotograaf Hele-Mai Alamaa (45) on käinud paastulaagrites kuus-seitse korda, eelmisel aastal jõudis ta paastuma nii kevadel kui ka sügisel. Põhiline impulss oli vajadus mõtteid klaarida ja meelerahu leida, aga oluline oli ka tõik, et head sõbrad olid aastaid paastunädalaid pidanud ja teda aina kaasa kutsunud. „Vaatasin, kui säravad nad on pärast paastu, ja lõpuks ei suutnud enam nende kutsele vastu panna,” tunnistab Hele-Mai.