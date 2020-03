Tuul Sepp (36) jõuab peale teaduritöö Tartu ülikooli ökoloogia ja maateaduse instituudis, kus ta uurib peamiselt keskkonnamuutuste mõju loomadele, uskumatult palju kirjutada. Eeskätt teadust tutvustavaid artikleid, aga Tuule sulest on ilmunud ka bridžiõpik ja eesti mütoloogiamaailma kujutav lasteraamat „Allikahaldjas”.

Tuul on pärit Tartust, tuntud Sarvede kultuuri- ja teadusdünastiast. Kõike, mida ta teeb, jõuab ta omaenda suure pere kõrvalt. Abikaasaga kasvatavad nad tütart ja kolme poega, kellest noorim sündis alles mullu detsembris.

"Minu kitsam eriala on evolutsioonibioloogia, evolutsioon mõjutab meie elu kõiki aspekte. Tarbime suuresti selleks, et reklaamida oma kaaslastele oma ressursikogumisvõimet, mis on minevikus olnud väga tähtis omadus. Inimese eellased elasid kuskil savannis või koopas ja väga raske oli elamiseks vajalikku loodusest kätte saada. Praegu on olukord teine. Aga ikkagi püsib meis arvamus, et see, kui palju meil midagi on, näitab midagi meie endi kvaliteedi kohta. Kui suudaksime endale selgitada, et see, kui palju meil mingeid asju on, ei näita tegelikult, mida me väärt oleme, siis on võimalik ka oma tarbimist ohjeldada.

Samamoodi võib vaadelda sõltuvusprobleeme, mis tulenevad sellest, et noores eas, kui meil on vaja vastassugupoolele muljet avaldada, oleme vastuvõtlikud tervist kahjustavate harjumustele, nagu alkoholi või mõnuainete tarbimine. Meil on vaja kaaslastele näidata, et suudame neid asju tarbida, ilma et see meie tervist mõjutaks. Niimoodi see signaal toimibki – ainult kõige tugevam paabulind saab suurt saba kaasas kanda ja ainult kõige tugevam poiss saab õhtu otsa juua, ilma et ta laua alla kukuks."