Ülienergilise Laine Randjärve pidev ebaõnnestumiste jada

Randjärve jalajälgedele järgneb tihti hõõrumist ja probleeme. Talle heidetakse ette, et kui ta võtab mõne asja suure õhinaga ette, siis laastud lendavad. Teistega ta kõike läbi ei aruta ja konfliktid on kiired tekkima.

Öeldakse, et Randjärv toob oma ülevoolava aktiivsusega iseendale häda kaela. „Muidugi on positiivne, kui inimesel on nii palju energiat. Laine Randjärv ongi tahtnud agaralt toimetada, aga kui ta suure hooga ees läheb, ei jõua teised vahel järele,” ütleb Reformierakonna juhtkuju Kristen Michal. Ühtlasi lisab ta, et Randjärv on tubli, edasipürgiv ja soe inimene, aktiivne ja tugeva kultuurihuviga.

Endine kultuuriminister on Michali sõnul pigem kultuuriasutuse juhataja tüüpi. „Energiline eestvedaja, kes toimetab aktiivselt, ärkab hommikul seitsmest ja läheb südaöösel magama,” kirjeldab ta Randjärve. Samal ajal mainib Michal huumoriga, et kui hea juht õpib heaks päevaks pidama seda, mil ise ei pea tegema midagi muud kui vahelduseks lugema ja mõtlema, siis energiaülejäägiga Randjärvel on vahel kombeks oma alluvate tööd üle vaadata ja see võib küll ehmatada.