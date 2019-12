Valter Soosalu: keegi ei saa mulle öelda, millist muusikat teha

Enne kui Valter Soosalu (27) kaks aastat tagasi saates „Su nägu kõlab tuttavalt” sadade tuhandete vaatajate teleekraanile jõudis, teadsid temast vaid kirglikumad rokisõbrad ja need, kes klassikalise muusika maailmas rohkem kodus on. Näosaate finaali ajaks kajas tema nimi kõikjal: poodide kassasabades, kontorite kohvinurkades ja ajalehetoimetuste koosolekutel. Elu Valter Soosaluta oleks tundunud määratult vähem naljakam ja musikaalsem.

Kaks aastat hiljem pole Valter kuhugi kadunud. Telliskivi loomelinnakus, kus kohtume, liigub ta ringi kui kala vees. Meie kohtumise lõpuminutite jooksul, mil teeme loo juurde kiirelt paar pilti, noogutab ta avala sõbralikkusega mitmele möödakõndijale ja kutsub kontserdile. Sama sujuvalt oleme harjunud teda nägema oma bändi Põhja Konna koosseisus klahvpille mängimas ja laulmas, näosaate laval Tom Jonesina puusa nõksutamas ning laulupeol dirigendina kaaretäit lauljaid juhatamas.

„Kusjuures just eile vaatasin, et näosaate finaalist on täpselt kaks aastat möödas – see kõik sai läbi 3. detsembril 2017,” meenutab ta.