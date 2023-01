NÄDALA SÕJARAPORT | Jaanika Merilo: Ukraina on ise ka üllatunud – sõja-aasta maksulaekumine ületas kõik rekordid

Nimelt toimus 2019. aastal isegi paljude mitteusklike ukrainlaste jaoks üks ajalooline sündmus - tomos. Tomose allkirjastamine tähendas, et Konstantinoopoli otsusega oli viimased aastasajad Moskva patriarhaadi all olev Kiievi õigeusu kirik nüüd iseseisev ehk autokefaalne. Selleaegne Ukraina president Petro Porošenko võttis ilusti kokku kogu kandva mõtte: „See on kirik ilma Putinita, see on kirik ilma Kirillita, kirik ilma palveta Vene võimu ja vägede eest, sest Vene võim ja Vene väed tapavad ukrainlasi. Aga see on kirik koos Jumalaga.“