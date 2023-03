Helen Tammemäe: kestlikkusaruanne kui mõttetu bürokraatia? Keskkonna hävingu kõrval on ebamugavus täielik pisiasi

Ikka ja jälle kostub kliimadebatis argument, et me ei saa lõpetada põlevkivi kaevandamist, vähendada metsade raiemahtusid või midagi kolmandat kuna me peame hindama esmalt seda, et kuidas see mõjub majandusele, ettevõtete konkurentsivõimele ja inimeste heaolule. Mõni nädal tagasi tuli Tallinki tegevjuht Paavo Nõgene välja avaldusega, et ELi jõulisemad regulatsioonid keskkonnakaitsmiseks on arutu bürokraatia.