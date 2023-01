Arvan, et esimene samm, mille Eesti uus valitsus peab astuma, on avameelselt tunnistada, et ilma põlevkivienergeetikata ei suuda me tagada oma riigi energiajulgeolekut ja võtta lõpuks vastu otsus paigaldada põlevkivielektrijaamadesse uued energiablokid.