PÄEVA TEEMA | Arto Aas: tahad head palka, tõesta oma kasulikkust

Tööturg on turg ehk tööandjate ja töötajate vahel sõlmitud kokkulepete tulem. See eeldab mõlema osapoole panust - enda eest seismist, küsimist ja selgitamist. Palkade erinevus ametite ja samas organisatsioonis kolleegide vahel on olnud ja ka jääb, aga loomulikult ei tohi see sõltuda töötaja soost, seksuaalsestest eelistustest või nahavärvist. Tasu suuruse kujundab kogemus ja oskused ehk töötaja organisatsioonile pakutav väärtus. Selle väärtuse eest tasub lõpuks toodet või teenust ostes klient.