PÄEVA TEEMA | Tõnis Saarts: Kõlvarti valimine Keskerakonna juhiks näitab integratsioonipoliitika edukust

See, et üsnagi oluline osa kongressil olnud eestikeelsetest delegaatidest eelistas lõpuks Kõlvartit (sest, kust muidu need üle 500 hääle tulid), näitab, kui väga sooviti muutust. Seda isegi olukorras, kus täpselt polnud selge, kuhu uus kapten laevanina lõpuks keerab, kui tormisel merel seilama hakatakse.