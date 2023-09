Pikka aega liikus Keskerakond n-ö vana rasva peal. Valitsemisvastutus ning erakonnast sõltumatud tegurid nagu Venemaa-Ukraina sõda pühkisid osa sellest minema ning tõid selle alt esile nii sisemised pinged kui ka dilemmad oma valijaskonna kõnetamisel. Pühapäevane kongress ainult kinnitas, et need erinevused ja pinged on olemas.