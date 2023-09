RAAMATUBLOGI: Ta nagu oleks samastunud inimestega, keda jahtis, ja kannatas samade piinade all nagu temagi...

Huvitav on vaadata teksti, mis järgneb loo lõpule. Mis seekord on: Epalinges (Vaud) 21. aprill 1969.Ehk siis sel (öö)päeval romaan sündis. Tegelikult oli teos Simenoni peas varem valmis, sel päeval muutus see tekstiks. Või õigemini... Arvatakse, et Simenon kehastus hinges ümber Maigret’ks ja pani lihtsalt kirja tema (või nüüd juba oma) loo. Sama, muide, teeb Maigret kurjategijat jahtides ehk üritab temaga üheks muutuda. Või nagu komissari abikaasa mõttes ütleb: „Ta nagu oleks samastunud inimestega, keda jahtis, ja kannatas samade piinade all nagu temagi.“