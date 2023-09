Züleyxa Izmailova: kõige tähtsam on panna elektrit tootma maismaal puhuv tuul, meri võib oodata

Kui vaadelda kitsamalt elektri tootmist, siis on tegelikult matemaatika üsna lihtne - kallimalt kätte tulevad kilovatid tuleb asendada odavamatega. Taastuvenergia on vaieldamatult kõige odavam viis elektrit toota, mistõttu tuleb elektritootmist loomulikult kasvatada just taastuvatest allikatest. See tagab, et elektri hind on igal ajahetkel madalam kui täna ja riigi väliskaubandusbilanss saaks miinusest välja.