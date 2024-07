Lenno Uusküla: automaks on valesti üles ehitatud! Praegu ei lahenda see kumbagi püstitatud eesmärki

„Samuti on pered, kus on üle nelja lapse, halvemas olukorras, sest neile sobivad autod on suuremad. Automaks ei ole aga auto suurusega proportsionaalne,“ ütleb Lenno Uusküla.

Automaksu lisamine Eesti maksunimekirja on õige suund. Makse ei tasu korjata mitte tulu teenimise, vaid tarbimise pealt ning pahede maksustamine on mõistlikum kui tarbimise maksustamine, sest sellega püütakse ka ühiskonna liikmeid õigemal viisil käituma panna. Automaksu kehtestajad on Eestis keerulises olukorras ja praeguse automaksu puhul on tekkinud mitu küsimust, mis ei ole vastust saanud.