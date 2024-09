RAAMATUBLOGI: Kriminaalne Mulgimaa 1905 ja urjadnik Luuk: Kõik punased lipud ja kaelasidemed kuuluvad koheselt konfiskeerimisele!

Tegelikult on ääretult lahe, et Lille Roomets võtab ette ajajärgu, mida on siinmail küll kajastatud, aga mitte krimivormis. Kuritegusid uurivaid mõisahärrasid ja apteekreid, meil on, aga nüüd astub väärikasse ritta urjadnik Ado Luuk, kes saab kaaslaseks uuendusmeelse Max Rawelli, kel, kujutage ette, on politseikoer, niivõrd-kuivõrd.