Joosep Vimm: parim prügi on tekkimata prügi. Jäätmereform sellele keskenduma peakski

Loomulikult vaatavad mõlemal juhul pahased elanikud linnavalitsuse otsa. Jäätmekäitluse korraldamine ongi omavalitsuse ülesanne. Siin on siiski üks AGA. Kehtiv seadus jätab kohalikud omavalitsused peamiselt peenhäälestaja ja hanke korraldaja rolli. Üksikute tegijatega turg on nii terava konkurentsiga, et väheste mõjutusvahenditega KOV-id peavad leppima ettevõtjate diktaadiga.