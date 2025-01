Joanna Laast: tuulepargid ei muuda inimesi haigeks. Küll aga teeb seda põlevkivisektor

Eilses Eesti Ekspressis ilmus artikkel „See on genotsiid!“ Tuulepargi arendusi peatatakse üle Eesti massihüsteeria ja tapmisähvardustega“, mille järgi on Eesti eri nurkades arvukalt protestijad, kes väidavad, et tuuleparkide rajamise järel inimesed haigestuvad. Näiteks hoiatavad nad inimesi tuulikute tekitava infraheli eest, mis on väidetavalt tervist kahjustav.