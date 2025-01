Karl-Sten Kõrgmaa: kuulame põlvkonda, kes tarbib alkoholi vastutustundlikumalt - noori

Noore inimese ja WHO noordelegaadina on olnud huvitav jälgida alkoholiteemalist ühiskondlikku debatti, mis sellel aastal on kindlasti võtnud tsiviliseerituma mõõtme, kuid argumendid on jäänud endiselt samaks. Aspekt, mida mõlemad „osapooled“ pidevalt mööda minnes mainivad, on noored ja nende kaitsmine.