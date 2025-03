Maria Peterson: kui oleksin teadnud lapse ATH diagnoosist, oleks kasvatamise teekond täiesti teine olnud

Seega pole ime, et ainult teater ei ole olnud piisav. Nelja aasta eest hakkas Maria Tallinna ülikoolis eripedagoogikat õppima. See on muu hulgas olnud väga kasulik ka näitleja- ja lavastajatööd silmas pidades. Sealt saadud kokkupuuted ja kohtumised olid tõukeks dokumentaallavastusele, mis peagi esietendub. Theatrumi lavastuses „Erivajalik“ saavad näitlejate vahendusel sõna erivajadustega laste vanemad. Lavale jõudvad lood kajastavad aga midagi palju laiemat ja sügavamat, kui ainult üks kitsas teema.