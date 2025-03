ARVUSTUS | Templid ja kübaraga mink. Saate „Meie aasta Jaapanis“ jõud ei rauge

Tuuli, Arbo, Kristjan ja Andres on kõikvõimalikud riigid läbi käinud. Esimest korda elasid nad koos välismaal 13 aasta eest: Siberis elades oli Arbo eesmärk vissarioonlaste ususektist dokumentaalfilm vändata. Vahepeal on käidud Austraalias, Hiinas ja Iraaniski. Ja ehkki poistest on sirgunud teismelised, tulevad nad Tuuli sõnul väga hea meelega vanematega kaasa. Nagu mainis Tuuli ka LP-le antud intervjuus: poistele siiski meeldib nendega koos olla. „Jah, nad on kohati kannatamatud, kui oleme aeglased, aga samas on nad ka paratamatuse vangid, sest oma reisiraha neil veel ei ole,“ sõnas ta. „Eks see hoia ka pikemalt koos.“