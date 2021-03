Valitsus otsustas riigi lukku keerata. See on nii kurblooline, kuidas reageeritakse liiga hilja. Panen siia kolm infograafikut. Kaks tükki on minu omad, kolmas on Tartu Ülikooli seireuuring. Seireuuring kutsub testima juhuvalimi ja hindab selle pealt epideemia kulgu.