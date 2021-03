Riigi hiljutisel otsusel edastada riskirühmadele vaktsineerimisinfo riigiportaali eesti.ee meiliteenuse kaudu, on vähemalt kolm olulist aspekti, millele teavitustöös tähelepanu juhtida.

Esiteks, kommunikatsioonitöö kuldreegel on, et sihtrühmaga tuleb suhelda nende kanalite kaudu, mida sihtrühm ise kasutab. See tähendab, et eakamatest inimestest koosnevale riskirühmale tuleb info edastada eeskätt nende vahendite kaudu, mida nad reaalselt kasutavad, et kriitiliselt oluline info kohale jõuaks.