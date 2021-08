PÄEVA TEEMA | Kaire Talviste: kohtusüsteem on vägivaldse mehe jaoks uus lahinguväli, kus oma ekspartnerile koht kätte näidata

Miks on vägivaldsest suhtest lastega naisel raske lahkuda? Vägivald kahjustab last nii siis, kui ta on ise otsene vägivalla ohver, aga veelgi enam, kui ta näeb, et liiga tehakse tema kallile vanemale. Üha enam on minu praksises aga juhtumeid, kus füüsilist vägivalda pole peres kunagi olnud, peamiselt rakendatakse partneri ja laste kontrolli all hoidmiseks manipulatsioone, hirmutamist ja ähvardamist. Sellises õhustikus üles kasvaval lapsel pole füüsilisi märke kehal, millest lähtuda seaduslikult, ent kahjulikud tagajärjed ilmnevad lähema või pikema aja jooksul kindlasti.