RAAMATUBLOGI: Humoorikas ja irooniline eradetektiiv miss Merkel. Andrea Merkel

Tegelikult teavad vähesed, kas miss Merkel on ka tegelikus elus säärane, nagu raamatus. Seda ei tea ka autor David Safier, kes sai teose idee vestlusest oma agendiga Merkeli tuleviku üle ning kuna ta oli äsja vaadanud Colombo telesarja, oli lihtne need kaks kokku viia.

„Suurepärane oli see, et Merkel on olnud suurel pildil kaks kümnendit, aga me ei tea temast midagi peale selle, mida pressiteenistus avaldab,” selgitas Safier. „See andis mulle võimaluse kirjutada sõbralik raamat, kus miss Merkel on kangelanna. Poliitilise karjääri jooksul alahinnati teda pahatihti, nagu ka Agatha Christie romaanides miss Marple’i, nii et tegelikult sobivad nad kenasti kokku.”