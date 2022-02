Neil on oma kindel roll sõjaliste operatsioonide läbiviimisel ning kuna tänapäeval ei peeta sõda ainult kineetiliselt, vaid üha tähtsamaks relvaks on tõusnud massikommunikatsiooni vahendites leviv informatsioon, siis on märkimisväärselt kasvanud ka selle relva kasutamise osakaal.