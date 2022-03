SÕJARAPORT | Teet Kalmus: paberi peal on venelastel varus meeletult suur kogus tanke, aga väga suurt osa neist ei ole viimastel aastatel isegi käivitatud mitte

Minu jaoks on kõige olulisem see, mis hetkel toimub lõunas. Tšernobajevka ja Berdjansk. Need on väga olulised märksõnad sõja praeguses faasis, eriti Venemaa armee jaoks, sest juba legendaarseks saanud Tšernobajevka oli olulises rollis nende plaanides läände liikumisel ning Berdjansk sõjaväe ja varustuse juurdetoomisel ida poole, eeskätt Mariupoli juurde.