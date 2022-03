Relvastus. Ukraina andis teada, et neil oleks vaja iga päev 500 Stingerit ja 500 Javelini. Tahtmine on taevariik, seda teadsid juba meie esivanemadki. Eeskätt on problemaatiline Stingerite kiire juurdetootmine, sest vahepeal oli nõudlus selle relva osas väike ning tootmine sisuliselt seisis. Ameeriklased küll üritavad kiirelt tootmist taaskäivitada, aga see ei ole nii lihtne.