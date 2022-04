Reservkolonel Aivar Jaeski: ettepanekud neljas kategoorias riigikaitse paremaks muutmiseks

Täna kurta, kui siin on pool tuhat liitlast, on kurjast! NATO kaitseplaanid näevad ette heidutust, ärme seda peata.

”Si vis pacem, para bellum” tähendab, et rahu hoidmiseks valmistu sõjaks. Vaatamata kaitstusele peaksime kriitilise pilguga üle vaatama oma riigikaitsevõimekused. Kiiduväärne on plaan soetada keskmaaõhutõrjevõimekus. Ukraina näitel võime kogeda, kuidas relvaabi võib sõjaolukorras kiirelt tulla, aga uute relvade kasutuselevõtuks on vaja ka väljaõppinud meeskondi. Eestiski tuleks panustada ühtaegu nii tehnoloogiasse kui inimestesse. Alljärgnevalt teen ettepanekud neljas valdkonnas millele tuleks rohkem tähelepanu pöörata.