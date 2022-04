Kas naised ja külalised tohivad saalist lavale tulla?

Kodumaise teatriilma ja auhindade jagamise süsteemis võib välja tuua mitu kitsaskohta. Teravalt jäi silma, et naislavastajate mõjukas esindatus nominentide seas kukkus välja ka žüriile endale veidi juhuslikult ja ootamatult. Kinnitagu seda asjaolu, et ei žürii, Teatriliit ega keegi kolmas asjassepühendatu pole avalikkusele selle olukorra algpõhjuseid südameasjana lahti seletanud. Eeltoodu viitab sellele, et soolise võrdsuse temaatika on teatrimaastikul läbi rääkimata ja paika panemata. Argument, et tuvastatud ja tõendatud mustri kohaselt teebki Eestis teatrit keskealine meeslavastaja kõrgharitud keskealisele naisterahvale meelehea pakkumiseks, on pigem küündimatu ja piinlik ning peaks jääma pelgalt üheks statistika leheküljeks.