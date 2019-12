13 tundi päevas, kaks nädalat järjest. Eesti Kalevipojad töötavad Soomes vaid oma pere heaolu nimel

Juba kuus aastat tagasi oma magistri- ja hiljem doktoritöö jaoks pendelrändajaid uurides pani etnoloogiadoktor Keiu Telve tähele, et Soomes töötavate meeste pojad, toona väikesed poisid ütlesid, et tahavad ka suurena Soome tööle minna. Pendeltöötajad tõmbavadki tahes-tahtmata kaasa uue põlvkonna – oma lapsed. „Nad ise tahaksid näha oma poegi ülikooli minemas, et nad saaksid parema hariduse ja töötaksid näiteks arstide ja advokaatidena. Praktikas on pojad näinud, et hea elu tuleb pendeltööga. Neile on raske öelda, et sa mine ülikooli,” nendib teadlane.