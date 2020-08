Lal Babu Prasad (45) ehk sõpradele lihtsalt Babu ei teadnud üheksa aastat tagasi Eestisse kolides ühtegi eestikeelset sõna. Inglise keeleski olid tal vaevu selged paar viisakusväljendit. Esimene sõna, mille ta siin selgeks õppis, oli „aitäh”. „See on minu lemmik,” ütleb Babu sooja naeratusega. „Kui seda esimest korda kuulsin, küsisin kohe: mis see tähendab? Mulle öeldi, et see on thank you, ja ma mõtlesin kohe, et „aitäh” on nii hea sõna,” meenutab ta.

Vanalinna nooblis Bollywoodi restoranis kokana töötanud Babu jäi üsna koroonakriisi alguses tööta. Esmalt istus ta kodus niisama. Kuu või kaks hiljem hakkas tal igav ja oli selge, et raha teenimiseks tuleb midagi välja mõelda. Seega kui tema ja veel ühe India koka poole pöördus sõber, kellel oli parasjagu üle tühjana seisev ruum, siis otsustati süda rindu võtta ja katsetada päris oma toidukohaga. Seda ajal, kui suur osa Tallinna restorane oli sunnitud keeruliste majandusolude tõttu uksed sulgema. Juuni alguses avatud India, Hiina ja Tai toitu pakkuv Blossom sai võimalikuks just kriisi tõttu ja selle kiuste. Nüüd ujubki üks Liivalaia tänava pisike toidukoht uljalt vastuvoolu.