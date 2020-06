Eestis kasvab umbes 35 liiki käpalisi ehk orhideelisi. Paljud neist on väga varajased õitsejad. Kui linnainimene jaanipäeva paiku lõpuks loodusesse saab, on nende kaunist õieilust järel vaid valmivad kuprad. Samal ajal on liike, mis sätivad ennast õitsema juulis ja isegi augustis. Nimed on neil kõigil imetoredad: kaunis kuldking, käoraamat, neiuvaip, käokeel, tolmpea, jumala-, kuradi- ja kõik teised käpad. Rääkimata rahvapärastest nimedest, nende nutikus on nagu muuseumi varasalv.

Kõik meie käpalised on looduskaitse all.