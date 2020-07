Mõistagi on jutt armastatud saatejuhist Ellen DeGeneresist (62), keda peetakse eri edetabelite põhjal üheks oma ala parimaks. Tema ülimenukas jutusaade „The Ellen DeGeneres Show” on eetris olnud 2003. aastast. Tänu Elleni soojale ja lahkele olekule tunnevad külalised ennast saates enamasti mugavalt ning see viib lõbusate ja paljastavate intervjuudeni.

Elleni muretu ja šiki stiili valem on lihtne: ta on lihtsalt tema ise ja tunneb ennast oma riietes hästi. „Muidugi ei meeldi mulle ülinaiselikud asjad, kuid ma ei armasta ka väga mehelikke rõivaid. Pigem eelistan neutraalseid asju,” on aastakümneid tagasi kapist välja tulnud saatejuht öelnud.