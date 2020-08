Eestis on üks koht, kus sibulad kasvavad paremini kui mujal ja kala on nii palju, et müügilubade pärast võistlemine tundub kui olümpiasport. Peipsi-äärseid külasid on vanajumal (või Poseidon) õnnistanud viljaka mulla ja järveveega nii rikkalikult, et ka vanausulistele osaks saanud repressioonid pole suutnud takistada omapärase toidukultuuri kujunemist. Et siinne püsiasustus on kunagisega võrreldes kokku kuivanud, tuleb turistil, kes Peipsi ande maitsta soovib, valida vaid kahe variandi vahel: leida endale mõni vanausulisest sõber, kes külla kutsub, või minna Kolkja sibula-kalarestorani.

Kolkjas asuv toidukoht on küla ainus regulaarselt avatud restoran ja ühtlasi üks piirkonna suurimaid tõmbenumbreid.