Pisikesele Eestile pole antud just palju säärast mõõtu mõtlejaid, kirjanikke ja kultuuride mõtestajaid, nagu on Jaan Kaplinski. Tänavu on tal ilmunud kaks raamatut: „Piirpääsukese Euroopa” ning veel ahjusoe „Eesti, estoranto ja teised keeled”. Sel puhul sündinud kõnelus on peetud kirjatsi. Kirjaniku kirjapilt on esitatud muutmata kujul.

Kuidas tervis? Kuidas te ennast tunnete?

Tervis on kehvavõitu. Mul on diagnoositud ALS, seesama tõbi, mida põdes Stephen Hawking. Mul on aga vedanud: talvel saan 80-aastaseks, nii et põdemiseks eriti palju aega ilmselt enam ei jää. Omamoodi on see haigus ka huvitav, võib jälgida tema progressi (kah üks progress!), lugeda tema põhjuste ja kulgemise kohta. Selle küllalt haruldase haiguse põhjused on seni teadmata, aga julgen mõnede uute avastuste ja oma loogika põhjal oletada, et oma roll võib siin olla meie kehas, ennekõike soolestikus, elavatel bakteritel, meie sisemisel ökosüsteemil, mis meid juhib palju rohkem, kui tahaksime uskuda.

Kas olete ikka veel Kreekas Sámosel, kus olete viimaseil aastail talvitada eelistanud? Sealt ei pääse vist siiamaanigi teab kui hästi liikuma?

Sámoselt jõudsime Tiiaga (Tiia Toomet, Kaplinski abikaasa – V. K.) tagasi kahe (tänase seisuga kolme – V. K.) nädala eest, üks öö tuli olla Ateenas. Saime tulema enam-vähem esimesel võimalusel.