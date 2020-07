Taani seriaalivabriku järjekordse menuki tegevustik on istutatud teise maailmasõja järgsesse Taani haiglasse. Riigi tervishoiusüsteemis on kriis, sest meditsiiniõdesid ei jätku. Fredenslundi haigla õenduskool loodab seda leevendada ajaloo esimese segakursusega, kuhu peale naiste lubatakse õppima ka viis meest.

Kogu kompotti ümbritseb ajalooline taust ja küsimus, kas meditsiiniõe karjäär üldse mehe jaoks sobib. Skeptikuid on palju, alustades haigla ülemarstist, kes usub, et põetamine pole noormeeste loomuses, lõpetades Eriku garaažis töötava isaga, kes sarja algusminutitel pojale käratab: „Kuidas ma seletan, et mu poeg pühib meelsamini tagumikke, kui on sõdur?”