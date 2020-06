Käest kätte rändab kobrutades mühav õllekruus

Peagi saabub jaanipäev. Eestlaste jaoks on sel purjutamisega ühemõtteline seos. Luulet pole sel päeval kombeks lugeda, aga eks jaanilaupäeva öösel sõnajalaõit otsida ole kahtlemata poeetiline tegevus. Luuletuste lugemine ja purjutamine käivad eestlaste puhul silmapaistvalt sageli koos. Türgi kirjanik Nâzım Hikmet kirjutas juba 1962. aastal:

Eesti on kõige väiksem sotsialistlik riik

loeb kõige rohkem luulet

inimese kohta

joob kõige rohkem viina





Hiljem kutsus Priit Aimla selle statistika põhjal üles diskuteerima: kas eestlane loeb ainult purjus peaga või hakkab loetu mõjul jooma? Kahjuks ei ole seni selget vastust antud.

Joomaluuletuste edetabeli koostamise peamine kriteerium – peale värsside ilu – oli sisutihedus. Pole arvestatud luuletusi, kus joomine on üks tegevus mitme seas või kus see teema on koguni pea peale pööratud ja rakendatud karskuspropaganda vankri ette. Puuduvad ka tekstid, mis on avaldatud luuletustena, kuid tuttavad rohkem lauludena. Näiteks Peep Ilmeti „Taat”, Tõnu Trubetsky „Täna jälle me joome bensiini”, Hando Runneli „Oi külad, oi kõrtsid” jne.

Tänavusel jaanipäeval, kui kehtivad 2 + 2 ja teised nii hirmsad reeglid, millest isegi Stalini ajal halba und ei nähtud, võiks luuletamine või vähemalt luuletuste lugemine olla purjutamise eriti tänuväärne lisategevus. Kahekesi niisama juua on üsna nüri.