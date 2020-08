Olin neile rääkinud, et olen juba mitu head aastat vaimustunult kinnisvaraportaalides maamaju vaadanud ning mõistnud, et linnalähedased majad on kättesaamatult kallid. Samuti, et odavad ei sobi, sest asuvad kaugel ja ühissõidukitega on sinna keeruline minna. Aga suvila peale polnud ma mõelnudki – maja ainult suveks osta tundus justkui poolik lahendus.

Ometi oli just suvila see, mida tollal vajasin: lastele suvel jooksmiseks õunapuudealune murul, kasvuhoones kasvavad tomatid-kurgid, väike majake ja ilus loodus. Vajasin kohta, mis oleks piisavalt suur, et olla privaatne, ning samal ajal piisavalt väike, et jõuaksin selle osta ja seda heas korras hoida. Kaugus linnast oli samuti oluline, 30–45 minutit sõitu oli maksimumraadius.

Samale mõttele jõudis palju eestlasi 1950.–1960. aastatel, kui nende maal olevad juured hakkasid katkema, sest elu koondus linnadesse. Selleks et linnast välja saada, oli vaja mingit oma kohta, kuhu minna. Suvilat.