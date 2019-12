Kaljulaid on presidendiks saamisest alates hoidnud era- ja ametielu lahus ega ole pidanud vajalikuks isiklikku avalikkusega jagada. Nii ka selle loo puhul ja seepärast ei võta ta siin sõna. Küll aga räägivad poliitikud ning tema sõbrad, kolleegid ja kunagised õpetajad-klassikaaslased, milline inimene ta on. Järgmiseks 50 olulist, huvitavat ja iseloomulikku fragmenti presidendi elust, mis ilmestavad, kuidas on Kaljulaid jõudnud siia, kus ta on.