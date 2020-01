Mida suurem linn, seda vähem ta magab. Kui esimest korda sattuda metropoli, mille keskmes on ööpäev läbi avatud kõik poed ja söögikohad, nõuab see isegi veidi harjumist. Mis mõttes võib pool viis hommikul suppi süüa? Kas ma tõesti saan kell kolm minna poodi röstri või raamatu järele? Või kell kaks trenni teha? Selge on, et kui nõudlust jagub, tekib ööpäevaringseid teenuseid aina juurde. Viimastel aastatel on ka Tallinn astunud ööpäev läbi sumiseva suurlinna staatusele paar kukesammu lähemale.

Tallinna legendaarseim 24/7 avatud pood – Westmani äri – avati juba 1993. aasta augustis. Pood sai kiirelt populaarseks ja on püsinud Pärnu maanteel seniajani, olgugi et konkurente on juurde siginenud ja kauplemistingimused kehvemaks muutunud.