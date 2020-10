Ajaloo jooksul on tänu popkultuurile, kunstile ja meediale kuulsaks maalitud hulk kasse. On neid, kes on pärinud miljoneid eurosid, on linnapeakandidaate, sõjast läbi käinud kangelasi, 18-kilone kass jne. Internetikuulsustest on teed sillutanud Tardar Sauce ehk Grumpy Cat (Pahur Kass), kes sai kuulsaks kasvuiseärasustest tingitud mossitava näo tõttu, vikerkaarena läbi kosmose lendav animeeritud koomiksikass Nyan Cat (Nyani kass) ja sinises särgis süntesaatorit mängiv Fatso ehk Keyboard Cat (Klaverikass).