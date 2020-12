Tuleb ainult imetleda inimesi, kes on Ida-Virumaa rannikule väiksesse Liimala külla loonud isikupärase ja oma rida ajava koha. Omal ajal käis piirkonnas kõva salapiiritusevedu, mis on nime andnud nii restoranile kui ka selle lähedal asuvale ööbimiskohale.

Esimene soovitus Tulivee restorani minejale: kui vähegi võimalik, vältige minekut päeva selles osas, kui suurte, kolme külge avanevate akende taga valitseb novembrikuine kottpimedus. Avar vaade on selle söögikoha üks vaieldamatuid võlusid.